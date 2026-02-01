猫にとって理想的な「食事場所」の条件4つ整えるべき理由も解説 1. 人の行き来が少ないこと 猫は聴覚が優れているため、物音や人の存在には敏感です。 そのため、静かで落ち着ける場所を整えてあげることが大切です。 リビングの隅や家具の陰など、人の行き来が少ない場所が理想ですが、フードを保管しているキャビネットやキッチンからあまりにも距離があると、動線が悪くなることも。 猫用フード収納