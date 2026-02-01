甘く、多幸感あふれるピンクは要注目カラーのひとつ。とはいえ、着こなすにはちょっぴり勇気がいる……という人は、ぜひ【GU（ジーユー）】のピンクトップスを試してみて。今回は、大人世代も照れずに着こなせそうなピンクトップスをコーデとともにご紹介。落ち着いたカラーがメインになりがちな冬コーデのマンネリ解消にも貢献する、淡ピンクの魅力をお届けします。 ふんわりニット × 淡ピ