STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサーが1月31日、自身のインスタグラムを更新。先輩からデートに誘われたことを明かした。 【写真】仲良いですね～2人の笑顔が素敵です 「先月、先輩の油野純帆アナウンサーがデートに連れて行ってくれました」と投稿し、同局の油野アナとカレーを手に笑顔の2ショットを掲載。「ずっと行ってみたかったカレー屋さんと、素敵な雰囲気のカフェでゆっ