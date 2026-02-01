「鈴木さん主演のドラマ『リブート』（TBS系）は、第1話・第2話ともに世帯視聴率が10％越え。初回からNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』を超える数字を叩き出すなど、今季もっとも注目すべきドラマの一つといっても過言ではないでしょう」（テレビ誌ライター）俳優・鈴木亮平（42）が主演する『リブート』が、大きな注目を集めている。同作は、善良なパティシエ・早瀬陸が妻殺しの疑いを晴らし、家族を守るために悪徳刑事に顔を変えるこ