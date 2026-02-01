【新華社海口2月1日】中国海南省海口市で午（うま）年の春節（旧正月）を前に、外国人とともに新春を祝う催しが行われた。招待された米国やフランス、ナイジェリア、パキスタンなどから来た外国の人々は、書道や切り絵細工、ココナツ彫刻、伝統演劇「瓊（けい）劇」、ギョウザ作りなどを体験し、伝統的な習俗と年越しの雰囲気を味わった。（記者/周慧敏）