【新華社福州2月1日】中国福建省の福州港と南米を結ぶRORO（ロールオン・ロールオフ）船航路が就航した。初便となったのは、電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の自社RORO船「合肥号」で、新エネルギー車3千台超を積み、江陰港区から出航した。南米には約20日で到着する見通しだ。背景にあるのは、近年堅調に推移している海外市場での中国製完成車の需要だ。福州港は中国東南部沿海における主要な完成車輸出拠点で、RORO船航