◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）「フォーエバーヤングブリーダーズカップクラシック優勝記念」の副題を付したＧ３に１６頭が出走し、６番人気のロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が好位追走から直線で鮮やかに抜け出し、重賞２勝目。フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京）への優先出走権を獲得した。横山和生騎手はロードクロンヌで制したプロ