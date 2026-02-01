【新華社ウルムチ2月1日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路ウルムチ局集団は、春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」期間（2月2日〜3月13日）の40日間で、新疆ウイグル自治区の鉄道旅客数が前年同時期比2.6％増の607万人に上り、過去最高を更新するとの見通しを示した。民間航空では、中国南方航空が自治区に航空機86機を投入し、102路線を運航する予定。旅客数は150万人に上り、運営規模・受け入れ旅客数