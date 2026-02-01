俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、TBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）に生出演。衆院選（8日投開票）の争点のひとつの「外国人政策」について言及した。MCのお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「蘭丸くんも海外留学してたんですよね？」と水を向けられた岸谷は「そうです。高校で4年、アメリカで。イタリアが大学で3年