タレントの関根勤（72）が1日放送のテレビ朝日「祝！徹子の部屋50周年記念関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」（前10・00）に出演。子役時代に共演にその凄さを驚いた人気女優を明かした。2日で放送50周年となる「徹子の部屋」の特番で、関根は同番組の初回から1年間、視聴者参加型のクイズコーナー「フラッシュクイズ」の進行を“ラビット関根”として担当。これまでの番組を振り返りつつ、「徹子の部屋50周年記