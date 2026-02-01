走るだけではない、中型EVバスの新たな活用例海の森水上競技場（東京都江東区）の第2駐車場で2026年1月25日（日）、EV合同ミーティング「NEW YEAR EV MEET 2026」が開催され、車両展示とともに、EVならではの機能を生かした活用例が披露されました。【バスが電源に!?】キッチンカーに電力供給するヒョンデの中型EVバス（写真）韓国のヒョンデからは中型EVバス「ELEC CITY TOWN（エレク シティ タウン）」が出展。この車両は日