G3「根岸S」は6番人気のロードフォンス（牡6＝安田、父ロードカナロア）が直線で抜け出して1着。昨年2月のかきつばた記念（Jpn3、名古屋）以来となる重賞2勝目を挙げた。鞍上の横山和生（32）はプロキオンS（ロードクロンヌ）に続く2週連続重賞勝ちで通算20勝目。管理する安田翔伍師（43）は昨年のアイビスSD（ピューロマジック）以来、通算16回目のJRA重賞制覇。2着に13番人気バトルクライ、3着は4番人気のダノンフィーゴが