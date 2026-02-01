ソフトバンクの３年目左腕の前田悠伍が宮崎キャンプ初日からブルペン入りし、約３０球を投げ込んだ。メッツ・千賀との自主トレでは特に軸足の使い方を学んだ。「地面を押して、圧を加えて」投げることを意識している。「高めには抜けなくなった。しっかりたたけているなというイメージはあるので、あとはタイミングとかバランスがもっと合えば、もっと良い球がいくと思います」と手応え。２３年ドラフト１位で大阪桐蔭から入団。