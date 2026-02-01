プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が1日、宮崎県で始まった春季キャンプの初日を迎え、心境を語りました。戸郷投手は今年でプロ8年目。初めて不安と戦いながらキャンプを迎えたことを明かしました。昨季は自己ワーストの防御率4.14を記録。エースとして力を存分に発揮できず苦しみもがいたシーズンでした。そのシーズンも終え、自主トレでは「どれだけやってもこれだというのがみつからなかったですし、これだと思ったとしても本当にい