31日午後、天草市で乗用車と軽自動車が衝突し1人が死亡しました。事故があったのは、天草市有明町上津浦の国道324号です。警察と消防によりますと午後2時半ごろ、天草市方面に向かう乗用車と対向車線の軽自動車が衝突しました。この事故で軽自動車を運転していた村粼千代美さん（69）が死亡、乗用車を運転の男性は軽傷です。警察は、乗用車が何らかの理由で中央線を越え軽自動車と正面衝突したとみて事故の原因を調べていま