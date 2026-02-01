◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良） ４歳から１０歳馬がそろったハンデ重賞は１８頭立てで争われ、１６番人気で太宰啓介騎手騎乗のフィオライア（牝５歳、栗東・西園正都厩舎、父ファインニードル）が重賞初制覇をマークした。好スタートから先頭を奪うと、４コーナーでは一端、ロードフォアエースに先頭を譲ったが、直線も脚色が衰えず先頭でゴール板を駆け抜けた。今春、定年