サッカー元日本代表DF槙野智章氏（38＝J2藤枝監督）が1日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。サッカー以外の夢について語った。俳優の満島真之介が「自分が中学生のころに戻ったとして、サッカーじゃなかった場合目指すってなっていたら何に取り組んでいましたか？」と聞くと、槙野氏は「マジで言っていい？」と前置きした上で「笑いなしで劇団四季」と回答。「劇団四季