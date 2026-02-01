お笑い芸人・関根勤が１月２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。銀シャリ・鰻和弘、橋本直をゲストに招いたコラボ企画「【暴露】銀シャリが語る関西師匠の激ヤバ話をまとめました！」と題した動画を公開した。鰻はある意味怖い芸能人を聞かれ、桂文珍の名を挙げた。「お世話になってるんですけど。文珍師匠といえばセスナに乗ってはるんですよ。自家用機で。で、僕も乗せていただいたんです。