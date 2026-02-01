株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、2月1日（日）〜2月6日（金）の期間、「『集英社創業100周年記念！ 今月オススメのマンガ100選！(2026年2月)』作品に使える50％OFFクーポンキャンペーン」を開催。加えて『NARUTO―ナルト―』（※関連シリーズは含まず）、『いちご100％』『東京喰種トーキョーグール』『東京喰種トーキョーグール:re』はBOOK☆WALKER独自の全巻10％OFFセットを販売。クーポンセールと