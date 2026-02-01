箱根駅伝５区で区間新記録を樹立し「シン・山の神」と呼ばれる青学大の黒田朝日（４年）が、１日に行われた別府大分毎日マラソンで２時間７分３秒をマークし、３位に入った。日本人２位となり、２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソン・グランド・チャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を獲得した。別府大分毎日マラソンは大分市高崎山うみたまご前からジェイリーススタジアムまでの４２・１９５キロで行われ、今大