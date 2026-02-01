2月1日、京都競馬場で行われた11R・シルクロードステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、太宰啓介騎乗の16番人気、フィオライア（牝5・栗東・西園正都）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のレイピア（牡4・栗東・中竹和也）、3着に9番人気のヤマニンアルリフラ（牡5・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:08.0（良）。1番人気で岩田望来騎乗、ロードフォアエース（牡5・栗東・友道康夫）は9着、2番人気