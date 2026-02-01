【モデルプレス＝2026/02/01】SUPER EIGHTの大倉忠義が2月1日、都内で開催された『アイドル経営者』（講談社）発売記念会見に出席。アイドルと経営者の両立や、後輩との関わり方について語った。【写真】大倉忠義、親子初共演の様子◆大倉忠義、アイドル＆経営者の両立で大切にしていること現役アイドルであり経営者でもある大倉。それぞれの立場において大切にしていることを聞かれると「どちらも一緒なんですけど、タレントで活