巨人の則本昂大投手（35）が1月31日に放送されたテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。プロ入りから13年間在籍した楽天を出る決意をし、巨人移籍を決めるまでの葛藤を明かした。滋賀県出身の則本は三重中京大から2012年ドラフト2位で楽天入り。新人だった2013年にいきなり15勝を挙げて新人王に輝くと、2014年から5年連続で最多