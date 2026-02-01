TWICEナヨンがミューズを務める韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT」から、バレンタインシーズンに心ときめく限定コレクションが登場。恋する気持ちをそっと後押しするピンクやハートのモチーフで、指先から想いを伝えるデザインに仕上がっています。大切な瞬間を彩る、きらめくネイルに注目です♡ 指先まで想いを宿す世界観 VALENTINE COLLECTION 2026は「指先まで伝わる、きらめく想い」