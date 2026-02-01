「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手（２６）が練習後、インビューに応じ、球場表示の登録名は今年も“佐藤輝”とする意向を明かした。この日は８本の柵越えを放ち、場内を沸かせた佐藤輝。インタビューで「登録名はどうするのか？」と問われると「そのままで行くんじゃないですか」と即答。「別に変える必要がないかなと思ったので。急になくなったら寂しくないですか」と胸中を明かした。今季まで