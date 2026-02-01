佐賀県警科捜研を視察する県議ら＝2025年9月、佐賀県警本部佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正の余波が収まらない。鑑定に疑義を訴える男性の支援を弁護士らが始め、裁判では弁護側が証拠採用に同意しないケースが続発。警察庁が進めている特別監察では、県警の内部調査と事実関係の齟齬が浮上した。科学捜査の根幹を揺るがす事態を招き、説明も疑問視される県警の信頼回復は遠い。「鑑定したのが元職員か