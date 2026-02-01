新型コロナウイルスが5類感染症に移行して3度目の冬となる今、感染症に対する意識はどのように変わったのでしょうか。塩野義製薬株式会社（大阪市中央区）が実施した「冬の感染症」に関する意識調査によると、生活者の約6割が感染症に「慣れ」を感じており、約半数が感染症対策に「疲れ」を感じていることがわかりました。【調査結果を見る】感染症に「慣れ」を感じる、または感染症対策に「疲れ」を感じる理由は？調査は、全国の2