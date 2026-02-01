ボルシアMGの日本代表FW町野修斗の現状に現地メディアが言及している。この26歳FWは昨季、ホルシュタイン・キールで11ゴールをマークして、ブンデス１部初挑戦ながら２桁得点を達成。チームは２部降格となったものの、その活躍が認められて昨年の夏にボルシアMGに移籍した。しかしボルシアMGではいまだ定位置を確保できていない。今季出場したリーグ戦19試合のうち、先発は７試合。わずか３ゴールに留まっている。 ド