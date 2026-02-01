1月31日夕方、静岡県静岡市駿河区で70代の女性が乗用車にはねられる事故がありました。女性は、搬送時には意識がありましたが、その後、死亡しました。 警察によりますと、1月31日午後6時半頃、静岡市駿河区手越（てごし）の県道で道路を横断していた女性が乗用車にはねられました。 はねられたのは、静岡市葵区瀬名に住む78歳の女性で、足にけがをし、意識がある状態で救急搬送されましたが、容体が急変し、2月1日、搬送先の病