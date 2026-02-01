「グローリー賞〜まくってちょ〜うだい〜」4日目を開催中のボートレース尼崎で1日「パルクール鬼ごっこボートレース尼崎カップ2026」が開催された。元プロ野球選手で、阪神タイガースの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（44）が来場。“パルオニ”個人戦U10優勝者とエキシビションマッチを行い、会場を熱く盛り上げた。「レベルが高いですね」と参加者のスキルの高さに舌を巻いた糸井さんは、表彰式のプレゼンターを務めた。