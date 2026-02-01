左からトランプ米大統領、ケビン・ウォーシュ氏（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1月31日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名したケビン・ウォーシュ元理事について、野党民主党からも「支持を得られるだろう」と述べ、上院での承認に自信を示した。また「金利を引き下げることを願うが、彼自身が判断することだ」と強調し、FRBの独立性に配慮する姿勢を示してみせた。ただ、トラン