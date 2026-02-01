１日午前１１時２５分頃、新潟県十日町市昭和町で、男性２人が流雪溝に流されたと目撃者から１１０番があった。２人は除雪作業中で、流雪溝の詰まりを解消しようとしていて流されたとみられる。十日町署の発表によると、流雪溝は幅、深さともに約１メートル。同署が２人の行方を捜索している。