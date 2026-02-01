お笑いタレントのケンドーコバヤシさん（53）が、結婚していたことと第1子が誕生したことを吉本興業のニュースサイト・FANYマガジンを通じて発表しました。ケンドーコバヤシさんは1月31日、自身が出演する番組内で2025年8月に一般女性と結婚し、さらに第1子となる長男が誕生していたことを明かしていました。さらに、FANYマガジンで結婚と第1子誕生についてコメントしました。■ケンドーコバヤシさんのコメント全文日頃より応援し