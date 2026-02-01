女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２日に、第８６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（郄石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーが開かれる。そこに、ヘブン（トミー・バストウ）さん日録連載中