ソフトバンク・小久保裕紀監督は宮崎キャンプ初日の１日、Ａ組とＢ組の選手に対して項目別のリーダーを選出するための匿名アンケートを実施した。「８項目ぐらいあるのでそれに対して名前を書いてくれと。匿名でいいし、自分の名前を書いてもいい。チーム内がどういうパワーバランスで今いるのか現状を知りたいだけなのでアンケートに協力を依頼しました」と明かした。各項目については「細かく言うとちょっと難しい。適性とか、