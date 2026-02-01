サンポート高松と高松中央商店街をダイレクトにつなぐ直行バスの社会実験が高松市で始まりました。２月1日朝バスの出発式が行われました。この社会実験はサンポート高松地区のにぎわいを高松中心市街地へ広げることがねらいです。 バスは、毎日午前10時から午後8時までの間、20分間隔で1日30本高松駅と三越前、丸亀町参番街を循環します。（香川県池田豊人知事）「アリーナと商店街これを直行で