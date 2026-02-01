長野県小谷村のつがいけマウンテンリゾートで１月３０日に女性がリフトに宙づり状態となった事故で、県警大町署は１日、心肺停止になっていた女性が搬送先の病院で死亡したと発表した。同署によると、女性はオーストラリア国籍のデイ・ブルック・エラさん（２２）で、死因は捜査中。一方、同リゾートを運営する「栂池ゴンドラリフト」は、女性がリフトを降りる際、背負っていたリュックの留め具がリフトに挟まり、引きずられ