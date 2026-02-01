ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間1日、「ドジャースファンフェスト2026」に出席しました。昨年メジャー1年目のシーズンを過ごした佐々木投手はシーズン序盤はケガなどに苦しめられましたが、終盤にはリリーフ起用に応え、チームのワールドシリーズ連覇に貢献。メジャー初のオフを振り返り、「シーズン最後いい形で終わりましたけど、個人では課題が多かったので、そこをしっかり振り返って、オフシーズン、今年、今シーズンに