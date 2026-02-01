ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで１月２９日に死去していたことが、１日、公式インスタグラムで発表された。６３歳だった。「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました」と報告された。情報番組やラジオで多数のレギュラーを持っていたため、Ｘには芸能界、文化界から追悼するコメントが多数上がった。元ＡＫＢ４８の高橋みなみは「ラジオこれ何？でモーリーさんに国際情勢について沢