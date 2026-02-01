タイ・バンコクの中華街で選挙活動をするアヌティン首相＝1月20日（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイで2月8日、下院総選挙が投開票される。争点の一つが国際詐欺組織への対応だ。タイでは国境を接するカンボジアとミャンマーで組織が拠点を築き、市民らを監禁して特殊詐欺の実行を強いる実態が判明。一部政治家と組織のつながりも疑われ、国民から「クリーンな政治」を求める声が高まっている。「国民は汚職が国を破壊す