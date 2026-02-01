国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。訃報を受け、社民党のラサール石井参院議員（70）が同日、X（旧ツイッター）を更新し、モーリー・ロバートソンさんを追悼した。石井氏は「国際ジャーナリストモーリー・ロバートソンさんのご逝去。日頃から見識あるご発言。明るいお人柄、尊敬していた。何よりパ