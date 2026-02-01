巨人の春季キャンプが１日にスタートした。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、初日のブルペンをチェック。ドラフト２位の田和廉投手（早大）の特殊球に注目した。＊＊＊＊＊＊面白い素材を見つけた。ドラフト２位の田和だ。サンライズブルペンの捕手側から見たが直球も変化球も特徴的だった。投げ方は上よりもサイド気味。これはあくまで個人的な意見だが、先発よりも１イニングをきっちり抑える方が合っている気が