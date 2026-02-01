岡山市と総社市を結ぶバイパス道路の一部が2月1日新たに開通し、山陽自動車道の吉備スマートインターチェンジと直結しました。開通したのは、国道180号「総社・一宮バイパス」の一部で、岡山市北区の一宮山崎から今岡まで、約700メートルの区間です。開通に合わせて、24時間利用と大型車への対応が可能になった山陽自動車道の吉備スマートインターチェンジと直結しました。高速道路へのアク