フットサル日本代表にアクシデント、Wキャプテン石田健太郎が怪我で離脱インドネシアで開催されているフットサル・アジアカップ（アジア杯）に出場しているフットサル日本代表にアクシデントが発生した。日本サッカー協会は1月31日にFP清水和也（名古屋オーシャンズ）とともにチームのWキャプテンを務めているFP石田健太郎（名古屋オーシャンズ）が怪我のため、チームを離脱することを発表した。前回大会、ディフェンディング