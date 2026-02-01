3勝1勝クラスの東京9R・セントポーリア賞（芝1800メートル）は道中2番手で運んだ3番人気ラストスマイル（牡3＝本間、父ポエティックフレア）が直線で力強く伸びて完勝し、通算2勝目を挙げた。新馬戦から騎乗している杉原は「前回も頑張ってくれましたけど、今回の方が出来が良かったと思いますし、普段も追い切りに乗って状態の良さを感じていました。このメンバー相手にしっかり勝ち切れたのは良かった。無事にいってほしいで