◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)別府大分毎日マラソン大会が1日に行われ、吉田祐也選手(GMOインターネットグループ)が、2時間06分59秒で全体2位の日本人トップでフィニッシュ。2028年ロサンゼルスオリンピックの代表選考レースである2027年開催予定のMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場権を獲得しました。大学の後輩である黒田朝日選手(青山学院大学)とは、最後のトラックまでもつれる日本人トップ競