俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香の長男で、実業家の岸谷蘭丸氏（２４）が１日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。学業や将来の目標について語った。イタリアの名門ボッコーニ大に在学中で、に通いつつ、海外大学への留学支援サービスの会社を創業した岸谷氏。論客としてもテレビなどのメディアにひっぱりだこだ。多忙な日々を送っており、「イタリアと（日本を）行き来してたんですけど、さすがにちょっと…とい