日本航空（JAL）は、機体部品のアップサイクル品「JALコレクションアイテム」に、新たに2種類の商品を追加した。「ボーイング737型機ピンバッジ」は、航空機のエンジン周りのチタン製部品の補強や、修理に使用されている「チタン合金」の端材を使用して整備士が製作した。炙る時間や強さによって変色する度合い、光の当たり具合で色合いが変化するという。大きさは横50ミリ×縦150ミリ、ピンの長さ150ミリ。必要マイル数は8,000マ