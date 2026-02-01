常松の挑戦に注目が集まる(C)産経新聞社22歳の勇気ある決断に、広く世間から称賛の声が寄せられています。東京六大学野球リーグの名門・慶應義塾大の4番も務めた常松広太郎が、カブスとマイナー契約を結びました。TOEICのスコアは990点をマークする、英語も堪能で聡明な帰国子女。就職最難関とも賞される米金融業界大手「ゴールドマン・サックス」から一度は内定をゲットしながら、米球界でのチャレンジを選択したのですから、