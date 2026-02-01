プロ野球・巨人の泉圭輔投手が1日、宮崎県で始まった春季キャンプへの意気込みを語りました。この日、2軍キャンプの投手陣を牽引するように、気合いを入れメニューをこなす泉投手。そのモチベーションについて「活気がないとキツいメニューとかもやっていけないと思うので、一番元気出して頑張りたいと思っています」と理由を語ります。泉投手は今季に向けて、よりチャンスの多い先発起用を直訴。「オフの取り組みも先発仕様で変え